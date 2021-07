Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft weer vaste voet aan de grond in Rotterdam. In verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël aan de Oudedijk in Kralingen is donderdag de nieuwe polikliniek van de instelling geopend door demissionair VVD-minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport.

Het IJsselland Ziekenhuis onderstreept dat de zorg voor de regionale patiënten zo gehandhaafd kan blijven. "Dezelfde artsen op een nieuwe plek aan de Oudedijk." Eind vorig jaar sloot de Havenpolikliniek in het centrum van Rotterdam, begin dit jaar verhuisde deze poliklinische zorg naar verschillende plekken in de omgeving.

De spreekuren die in de voormalige Havenpoli onder het IJsselland Ziekenhuis vielen, zijn verplaatst naar verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël aan de Oudedijk, dat onderdeel is van de Lelie Zorggroep. Zij vormen daar de nieuwe polikliniek Kralingen van het Capelse ziekenhuis. Bij de opening werd ook een akkoord ondertekend voor meer samenwerking en betere zorg.