In Rotterdam-West wordt toch niet gesjoemeld met invalidenparkeerplaatsen. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft ingesteld na onrust onder bewoners en vragen van de VVD en Leefbaar Rotterdam.

De politieke fracties eisten opheldering, nadat onder meer in de Buitenhofstraat in het Nieuwe Westen ineens wel heel veel parkeerruimte gereserveerd was voor automobilisten met een handicap. Het leidde in de straat tot veel discussie en zelfs ruzies tussen bewoners. Dat riekt naar misbruik, stelden de raadsleden Dieke van Groningen (VVD) en Bart van Drunen (Leefbaar).

Rechtmatig

"Maar het onderzoek heeft geen grootschalige fraude met gehandicaptenparkeerplaatsen aan het licht gebracht", zegt een woordvoerder van verkeerswethouder Judith Bokhove. Uit het onderzoek komt naar voren dat 96 procent van de 647 onderzochte parkeerplaatsen in Rotterdams-West rechtmatig zijn afgegeven of dat de aanvraag nog in behandeling is.

Met de meeste recente invalidenparkeerplaatsen is volgens het onderzoek niets mis. Dat ligt iets anders voor parkeerplaatsen die al langere tijd geleden zijn aangevraagd. Gebleken is dat niet alle aanvragers nog gebruikmaken van de gereserveerde plek, bijvoorbeeld door een verhuizing of overlijden. Ook wordt niet altijd het kenteken doorgegeven na de aanschaf van een nieuwe auto. "Die fouten worden nu aangepast", aldus de zegsman.

Ogenschijnlijk gezond

De hausse aan blauwe borden heeft veel losgemaakt, schrijft Bokhove in een brief aan de gemeenteraad. Veel bewoners hebben vragen of klachten bij de gemeente ingediend, omdat ze (ogenschijnlijk) gezonde mensen zien parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. "Binnen het huidige beleid is deze situatie verklaarbaar: ook huisgenoten die goed ter been zijn, mogen gebruikmaken van het voertuig op een gereserveerde plek als de gehandicapte aanvrager zelf geen voertuig kan besturen."