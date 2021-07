De Rotterdamse kunstenaar Marloes de Kiewit heeft op het witte pand naast De Hef een muurschildering gemaakt dat in staat is vervuilende stoffen in de lucht, zoals uitlaatgassen, om te zetten in schonere lucht.

De Kiewit maakte de vrolijke muurschildering van acht meter breed en zes meter hoog met fotokatalytische verf. Deze revolutionaire verf veroorzaakt een chemische reactie die schadelijke stoffen kan omzetten in een onschadelijk eindproduct.

Tijdens het aanbrengen en uitharden sloeg de verf net zoveel van het schadelijk geachte CO2 op als een jonge boom in een maand.

De komende zes weken- half augustus verdwijnt de muurschildering weer- slurpt de verf ook nog eens stikstofdioxide op. Dat is een uitlaatgas dat wordt uitgestoten door verkeer.

Het smog-etende kunstwerk is een cadeautje aan de stad van Lindeman's. De Australische wijnproducent, wiens naam overigens niet op de muurschildering is te zien, zegt de eerste te zijn die in ons land aan luchtzuiverende buitenreclame doet.

"Met deze opvallende manier van buitenreclame vragen we niet alleen aandacht voor luchtkwaliteit, we dragen ook daadwerkelijk bij aan een betere kwaliteit van leven", zegt Tony Jansen namens Lindeman's.

Rotterdam voegt zich met kunstwerk bij wereldsteden als Rome, Belgrado en Warschau, waar al langer 'luchtzuiverend' wordt geadverteerd in de buitenruimte.