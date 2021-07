De politie heeft vandaag een 33-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte voor de explosie bij het restaurant Chip Sigi aan de Haagse Laan van Haamstede. Hierbij werd op het pand geschoten en een handgranaat geplaatst.

"De man wordt ervan verdacht op zondag 18 april geweld te hebben gepleegd op een bedrijfspand aan de Laan van Haamstede", laat de politie vandaag weten. "Bij zijn aanhouding is het arrestatieteam ingezet."

Bij het pand vond zondagnacht rond 03.30 uur een explosie plaats. "Uit onderzoek bleek dat er op het pand was geschoten en dat er een handgranaat tot ontploffing was gebracht. Door de explosie raakte het bedrijfspand behoorlijk beschadigd."

De daders staken vervolgens op de Henricuskade een personenauto, mogelijk de vluchtauto, in brand. Na uitgebreid onderzoek is vandaag een 33-jarige Rotterdammer aangehouden. "Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten."

De verdachte zit op dit moment in beperkingen. "Dit houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat."