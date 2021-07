De Rotterdamse Kunsthalroof, waarbij negen jaar terug zeven meesterwerken werden gestolen, spreekt tot de verbeelding. Of het nu gaat om de buit van 50 miljoen euro, de mogelijke opdrachtgever die overleed na een bezoek aan een seksclub of om het feit dat de doeken nooit zijn teruggevonden. Kortom genoeg ingrediënten voor een internationale blockbuster. Én die komt er nu ook.

De film krijgt de titel Gambit en het is de bedoeling dat de opnames nog dit jaar beginnen, meldt vakblad Variety. De regie is in handen van de Bulgaar Konstantin Bojanov. Wie de hoofdrollen gaan spelen, wordt later bekendgemaakt. Al wel bekend is dat de film gaat over de 24-jarige Nina, die in de nacht van 15 op 16 oktober 2012 in de Kunsthal is als de overvallers toeslaan. Zodra ze erachter komt wie de daders zijn, besluit ze te doen wat volgens haar het beste lijkt.

Gambit wordt een mengeling van fictie en realiteit. In werkelijkheid is de 'kunstroof van de eeuw', waarbij onder meer twee Monets, een Gauguin en een Matisse werden gestolen, nog altijd omringd door mysteries. Een aantal doeken is mogelijk verbrand. En hoewel in 2013 twee Roemenen werden veroordeeld voor de roof, is nooit duidelijk geworden wie de opdrachtgever was. Een naam die vaak wordt genoemd, is de Roemeense galeriehouder Constantin Dinescu. Hij overleed vorig jaar onder verdachte omstandigheden na een bezoek aan een seksclub.

Bojanov, wiens werk onder meer prijzen in de wacht sleepte op het prestigieuze filmfestival van Cannes, is niet de eerste filmmaker die gefascineerd is door de schilderijenroof. In 2013 kondigde de Roemeense filmmaker Tudor Giurgiu aan een film te maken over de geruchtmakende zaak. Dat project kwam echter nooit van de grond.