Rotterdam heeft in het tweede kwartaal van 2022 een nieuw dierenasiel. Het komt op de plek van het oude asiel aan de Abraham van Stolkweg. In 2018 sloot de Dierenbescherming dat asiel, omdat het in een vervallen staat was. De sloop start dit najaar.

Het nieuwe onderkomen biedt, naast de opvang van katten en honden, ook andere faciliteiten aan, zoals de eerste opvang van meer bijzondere huisdieren, zoals vogels en reptielen. Verder wordt er een buitenruimte gerealiseerd voor hobbydieren. Ook komt er een aparte dierenartsruimte in het asiel.

Totdat het dierenasiel is afgebouwd, maakt de dierenambulance van de Dierenbescherming gebruik van een tijdelijke locatie aan de Industrieweg in de Spaanse Polder.

"De gemeente en de Dierenbescherming hebben zich hard gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Het resultaat stemt zeer tevreden. Met dit nieuwe dierenasielPlus laten we zien dat dierenwelzijn hoge prioriteit heeft in Rotterdam. De Dierenbescherming kan hier voor langere termijn op professionele wijze haar dierenwelzijnstaken uitvoeren", laat wethouder Bert Wijbenga in een persbericht weten.

De gemeente spreekt van een tijdelijk dierenasiel voor minimaal tien jaar. Op termijn wordt langs de Abraham van Stolkweg mogelijk een woonwijk gebouwd.