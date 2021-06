Een van de nieuwste containeroverslagbedrijven in de Rotterdamse haven breidt flink uit. De APM-terminal op de Tweede Maasvlakte wil de capaciteit verdubbelen.

Nu is dat 2,7 miljoen TEU per jaar. TEU staat voor Twenty Foot Equivalent Unit, de standaardmaat voor zeecontainers.

De terminal is zes jaar geleden in gebruik genomen en is gebouwd om de grootste containerschepen ter wereld te kunnen laden en lossen. De kranen zijn hoger dan de Erasmusbrug in Rotterdam.

De uitbreiding van APM Terminals Maasvlakte II begint in 2023 en moet drie jaar later klaar zijn. Dat heeft het terminal-bedrijf vanmorgen meegedeeld aan het Havenbedrijf Rotterdam, de Ondernemingsraad en de vakbonden. Helemaal als een verrassing komt die mededeling niet, want de containeroverslag groeit in Rotterdam en het Havenbedrijf is al begonnen de kades in het verlengde van de terminal alvast klaar te maken voor de uitbreiding.



Volgens APMT is de huidige terminal "qua omvang feitelijk te klein om optimaal te kunnen draaien", zo schrijft het bedrijf in een persbericht. De efficiëntie blijft, aldus het bedrijf, achter bij wat van een volautomatische terminal verwacht mag worden "en het aantal medewerkers ligt hoger dan oorspronkelijk beoogd."

Welke gevolgen de plannen precies voor het personeel hebben, is nog onduidelijk. Een gedeelte van de toekomstige gespecialiseerde nieuwe banen zal andere kwalificaties en vaardigheden vereisen, zegt APM Terminals. "De transformatie zal daarom gepaard gaan met investeringen in om-, her- en bijscholing."

APM Terminals is onderdeel van het Deense Maersk-concern en had tot voor kort twee containeroverslagbedrijven in de Rotterdamse haven. APM Terminals Rotterdam is pas verkocht aan buurman ECT. Hierdoor zegt het bedrijf zich te kunnen focussen op de terminal op de Tweede Maasvlakte.