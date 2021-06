In de vijver vlakbij de Kunsthal in Rotterdam is door een doorgedraaide pomp van het Erasmus MC een onbekende hoeveelheid diesel gelekt. Twee weken geleden is de brandstof het water ingestroomd en dat zorgt voor overlast.

Volgens een woordvoerder van het Erasmus MC ging twee weken geleden iets mis met een pomp die diesel uit de kelder van het ziekenhuis naar het dak vervoert. De diesel is nodig voor de stoomketels die bovenop het Erasmus MC staan. "Wanneer genoeg brandstof is aangevoerd, moet de pomp afslaan. Dat is niet gebeurd.''

De brandstof stroomde over het dak en liep via de regenafvoer de vijver tussen het ziekenhuis en het museum in. Het is niet bekend hoeveel diesel in het water is beland. Inmiddels is de pomp gerepareerd en een alarmsysteem geïnstalleerd.

Toen de technische dienst van het ziekenhuis de verontreinigde vijver ontdekte, is direct een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf ingeschakeld.

Het schoonmaken is na een paar dagen stilgelegd, omdat vogels langs de vijver broeden en het broedproces niet verstoord mag worden vanwege de natuurbeschermingswet. In de vijver in het Museumpark liggen nu schermen en matten die de diesel moeten absorberen. Door de absorptiematten wordt de olievlek steeds kleiner.

Jocé Bloks, die haar honden uitlaat bij de vijver, is ontstemd over het trage tempo. "Ik snap niet dat het opruimen niet sneller kan.'' De hondenbezitter maakt zich zorgen om het waterleven in de vijver.