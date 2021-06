Drie medewerkers van gevangenis De Schie in Rotterdam worden ontslagen, omdat ze vorig jaar februari tijdens hun nachtdienst een pizzabezorger binnenlieten in het zwaar bewaakte complex. De gevangenisbewaarders openden zowel de toegang buiten als de deuren binnen, door met voorwerpen te voorkomen dat ze dichtvielen. Daarbij overtraden ze de veiligheidsprotocollen.

Anders dan de rechtbank oordeelde het Haagse gerechtshof dinsdag in hoger beroep dat de personeelsleden verwijtbaar hebben gehandeld. Vooral een senior complexbeveiliger werd dit 'pizza-incident' zwaar aangerekend.

"Hij heeft, in onderlinge afstemming met collega's, een actieve en substantiële rol gespeeld in het tijdens de nachtdienst in strijd met de regels faciliteren van de toegang van een onbekende derde voor het bezorgen van een pizza", aldus het vonnis.

Hierdoor heeft betrokkene - mede - een onveilige situatie 'laten ontstaan en laten voortbestaan'. "Dit ten aanzien van vlucht- en smokkelgevaar", luidde het oordeel. Bovendien werd er een 'niet gecontroleerde doos de inrichting binnengebracht'.

Het Hof verwierp het verweer van de bewaker dat er sprake was van een 'angstcultuur' in De Schie. "Hij heeft dit onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. In ieder geval biedt het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2017 - dat drie jaar oud was ten tijde van de nachtdienst - daartoe onvoldoende aanknopingspunten."

Nachtdienst

Bovendien luidde de conclusie dat de medewerker, met veertien jaar ervaring, had moeten weten dat zijn gedrag indruiste tegen de regels. "De werknemer heeft zijn rol bij het pizza-incident, waarbij de veiligheid van deze locatie in gevaar is gebracht ten onrechte gebagatelliseerd en onvoldoende blijk heeft gegeven van zijn eigen verantwoordelijkheid als senior complexbeveiliger tijdens de nachtdienst. Bovendien heeft de onregelmatigheden niet (achteraf) gemeld."



De arbeidsovereenkomsten van de cipiers wordt over een dikke maand beëindigd. De medewerkers hebben wel aansprak op een financiële compensatie, omdat hun gedrag niet als 'ernstig verwijtbaar' is beoordeeld. De penitentiaire inrichting De Schie is een extra beveiligde gevangenis. Er verblijven gedetineerden met een extreem of verhoogd risico op vluchtgevaar.