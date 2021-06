Een gesprongen waterleiding heeft dinsdag voor overlast op de Boezemweg in Rotterdam-Crooswijk gezorgd. Door de lekkage stond een deel van de straat en de parkeergarage van appartementencomplex Stadssingel enig tijd blank. Ook zijn er meerdere zogenoemde spoelgaten ontstaan.

Waterbedrijf Evides vond de locatie van de gebroken waterleiding snel. Verwacht wordt bewoners dinsdagavond tussen half 8 en half 9 weer stromend water hebben. Het voorval had plaats rond 10.30 uur op de Boezemweg tussen de Goudse Rijweg en de Gerdesiaweg. Vanwege het waterballet werd dit stuk Boezemweg afgesloten. In het trottoir, tegen de gevel van twee woongebouwen aan, ontstonden in totaal zes 'sinkholes' van bescheiden omvang.

De politie heeft met een takelwagen meerdere op straat geparkeerde auto's verplaatst die in het water stonden. Tot en met de tramrails op de Boezemweg ligt het onder de stoeptegels weggespoelde zand. Dit wordt weggeveegd.

Er zijn volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond geen mensen gewond geraakt bij het incident. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog, maar de Evides-zegsvrouw denkt aan een spontane lekkage door grondzetting, ofwel het bewegen van de ondergrond.

Omwonenden bij wie het water is afgesloten om de leiding te kunnen repareren, kunnen voorlopig water halen bij een tappunt ter hoogte van de Marktveldstraat. Aangeraden wordt om dit water drie minuten te koken voor gebruik.

Gerust gevoel

De wateroverlast in de parkeergarage van appartementencomplex Stadssingel lijkt geen schade aan de daar gestalde voertuigen te hebben opgeleverd. Het water heeft volgens getuigen tien à twaalf centimeter hoog gestaan en is door de brandweer weggepompt. Een bewoonster die een kijkje kwam nemen bij haar auto, zag niks bijzonders en ging met een gerust gevoel weer aan het werk.

Een andere, oudere bewoner van Stadssingel leek evenmin van slag. "Het enige vervelende is dat de lift tijdelijk is uitgeschakeld en ik woon op de vijfde etage. Voor de rest valt het wel mee. Ik heb mijn man al gevraagd een paar literflessen water te kopen, voor als de boel nog wat langer afgesloten blijft."