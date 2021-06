Bij een restaurant in woonmall Alexandrium aan de Watermanweg in Rotterdam is dinsdagochtend een brand uitgebroken. Het vuur zorgde voor flink wat rook in de omgeving. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven.

De hulpdiensten kregen rond 9.40 uur een melding van een brand bij de woonboulevard. Het vuur is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam ontstaan in een gasleiding in het plafond van het restaurant.

De brandweer heeft de leiding afgesloten om het vuur te blussen. Vanwege de hoeveelheid rook die vrijkwam, wordt het pand nog geventileerd.

Het winkelcentrum was nog dicht en hoefde niet te worden ontruimd.