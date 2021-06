De A4 bij Schiedam is maandagochtend tijdelijk afgesloten geweest nadat een bestuurder vermoedelijk onwel raakte in zijn auto. De weg richting de Ketheltunnel ging dicht zodat er een traumahelikopter kon landen.

De hulpdiensten kregen rond 10.45 uur een melding van een onwel geworden automobilist. Het slachtoffer is gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met de bestuurder gaat.

Doordat de weg dicht was, werd het verkeer vanaf knooppunt Kethelplein omgeleid via Gouda op de A20. Na ongeveer een halfuur was de A4 weer open. Het voertuig van het slachtoffer is door een berger opgehaald.