De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een man aangehouden die onder invloed van alcohol door Capelle aan den IJssel reed. De bestuurder had zoveel gedronken dat agenten hem moesten helpen met uitstappen en lopen.

Agenten waren onderweg naar het politiebureau met een andere verdachte, die ze eerder hadden aangehouden, toen ze een man twee keer door rood zagen rijden. Toen de bestuurder wel voor een groenlicht bleef staan, kreeg hij een stopteken.

Nadat hij had geblazen, moest hij mee naar het politiebureau. "Zo konden wij twee verdachten meenemen in één rit", schrijft de politie op sociale media. "Soort carpoolen, maar dan toch even anders."