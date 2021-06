De Kiosk op station Blaak in Rotterdam is zondagochtend opnieuw overvallen. Volgens een woordvoerder van de politie is geprobeerd een greep uit de kassa te doen, maar is er niets buitgemaakt. Vorige week zaterdagmiddag werd een Kiosk-medewerkster bedreigd en werd een paar honderd euro meegenomen uit de kassa.

De overval vond plaats aan het eind van de ochtend. De verdachte was volgens de woordvoerder ongewapend, heeft een vergeefse poging gedaan geld uit de kassa te halen en vluchtte daarna in onbekende richting. Er raakte niemand gewond.

De politie is op zoek naar een "lichtgetinte man van ongeveer 1,65-1,75 meter met een geschatte leeftijd van 22 jaar". "Hij droeg een rood-blauw trainingspak met rode strepen op de mouwen en een blauwe broek, en had een zwart mondkapje op.''

Zaterdag 19 juni was er ook al een overval op de Kiosk van het station. De dader bedreigde een 24-jarige kassamedewerker met een mes en nam een paar honderd euro mee uit de kassa. Afgelopen donderdag was het raak bij de Etos-vestiging in de Markthal in het centrum van Rotterdam. Een gewapende man dreigde met een mes en nam een onbekende som geld mee.