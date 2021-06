Een agent heeft vrijdagavond laat een waarschuwingsschot gelost om een 74-jarige man in Rotterdam te kunnen aanhouden. Hij had kort daarvoor politiemensen met een hamer bedreigd.

De politie rukte uit voor een langlopende burenruzie op de Bredenoord in Rotterdam-IJsselmonde. Nadat de agenten de woning verlieten van een overlast veroorzakende man, kwam de 74-jarige buurman naar buiten en sloeg een ruit van de woning van de overlastgever in met de hamer. Daarna gedroeg hij zich volgens een politiewoordvoerder met de hamer agressief richting de agenten.

Om hem onder controle te krijgen, zetten de agenten de zogeheten benaderingstechniek gevaarlijke verdachten in. Ze benaderden hem met een gericht en geladen vuurwapen en waarschuwden te schieten als hij zo agressief bleef. Omdat dat het geval was, schoot een agent in de lucht. Hierop gaf de man zich over en werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.