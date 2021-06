In Kunsthal Rotterdam wordt zaterdag een rondleiding georganiseerd waarbij de bezoekers naakt rondlopen. De animo om de tentoonstelling We are animals, over de relatie tussen mens en dier, zonder kleding aan te bekijken, was groot, zegt een woordvoerder. "Binnen een half uur na het openen van de inschrijving zat het vol."

Zestig mensen bekijken zaterdagavond in drieënhalf uur de tentoonstelling van hedendaagse kunstenaars over hoe mensen omgaan met dieren. Naakt staan mensen tegenover een foto van een hond met kleren aan, een ijsbeer met een vacht van veren of een zwevende olifant. Ook gaat de tentoonstelling over hoe we ons via spreekwoorden met dieren uitdrukken en hoe we denken dat dieren het karakter van een mens hebben. "Nu sta je daar bloot, dat doet iets met mensen en voor iedereen is dat ook weer anders."

"Het is een bijzondere ervaring, we maken er echt een uitje van. Met een welkomstdrankje, en als iedereen bloot is behalve de gids, een welkomstwoord." Dat de gids de kleding aanhoudt is een bewuste keuze en zorgt niet voor ongemak, belooft de woordvoerder. Al snel vinden de bezoekers het blootgewoon. Pers die erbij wil zijn, moet wel de volledige ervaring ondergaan.

Het is de vijfde keer dat de Kunsthal een naked tour organiseert en dat heeft de organisatie al aardig wat lessen opgeleverd. "Zoals dat het overal net een graadje warmer mag, voor zover de kunst dat toestaat, ook in de café en garderobe." Er is een trouw publiek, want veel bezoekers hebben al eerder meegedaan aan een naakte rondleiding. "Uit Nederland, België en een enkele uit Duitsland, vaak meer mannen dan vrouwen", aldus de woordvoerder. Een divers publiek, "maar ook naturisten vinden het leuk eens iets anders te doen dan naar de sauna of camping te gaan".