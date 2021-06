Aan de Jericholaan in Rotterdam-Kralingen zijn vrijdagochtend een man en een vrouw op hoogte bekneld geraakt tussen een verhuislift en een raam. Dat gebeurde nadat een balkon was ingestort. Ze zijn bevrijd door de brandweer en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 11.45 uur kreeg de brandweer een melding dat het stel klem zat. "Ze stonden op het balkon, dat instortte. Toen zijn ze beiden klem komen te zitten", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio-Rotterdam Rijnmond (VRR). Het tweetal dreigde te vallen, maar is na ongeveer een half uur bevrijd door de brandweer en in veiligheid gebracht. Ze zijn vervolgens met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Waardoor het balkon is ingestort, is nog niet bekend. "Er stond een ladder tegen het balkon. Het vermoeden is dat het door dat gewicht ingestort is. Maar dat is speculeren, we weten nog niet wat er precies gebeurd is", aldus de woordvoerder van de VRR. Bouwtoezicht is ter plaatse en doet onderzoek.