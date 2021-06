De Rotterdamse speeltuinen Pietje Bell (Prinsenland) en Taka-Tukaland (Zevenkamp) staan ter discussie en moeten wellicht dicht. Zo ver is het nog niet, maar het moet wel anders, zegt Buurtwerk.

'Komt dat zien!' Bij de ingang van avonturenspeeltuin Pietje Bell in het Rotterdamse Prinsenpark hangt een groot spandoek. Kinderen kunnen hier, in het groene hart van de wijk Prinsenland, voor een euro komen spelen.

Druk is het niet bij de speeltuin die de naam van de Rotterdamse belhamel Pietje Bell draagt, uit de kinderboeken van de Rotterdamse schrijver Chris van Abkoude. Ouders halen hun kinderen op van de kinderopvang die ook op het terrein huist.

Pietje Bell in Prinsenland en ook Taka-Tukaland in Zevenkamp (uit de fameuze tv-serie Pippi Langkous) voldoen niet meer aan de eisen die de gemeente Rotterdam vandaag de dag aan een speeltuin stelt. De speelplek moet 'van de wijk zijn' en dat zijn ze niet.

Julie Bernard woont om de hoek bij Pietje Bell en komt er vaak met haar vier kinderen. "Ze zijn in de leeftijd van 3 tot 8 jaar. We maken gebruiken van alle faciliteiten. Het is een veilige plek, kinderen kunnen er op hun blote voetjes rondlopen. Er staat een hek omheen. Haal je dat weg, dan wordt dat heel anders.'' Ze kent de discussie over het beheer. "Het is een kluwen met Buurtwerk en de kinderopvang die eerst ontrafeld moet worden."

Mislukt

Vincent Ferdinandus, als regiomanager bij de Stichting Buurtwerk verantwoordelijk voor het beheer van de twee speeltuinen, erkent dat de verzelfstandiging is mislukt. De gemeente Rotterdam liet onderzoek doen door de Veldacademie, die vaststelde dat er nogal verbeterd kan worden. Zo zouden de speeltuinen meer draagvlak in de wijk moeten hebben.

Bij Buurtwerk kregen ze veel reacties op het bericht in deze krant. "Ouders klopten aan bij ons en de beheerder: moet de speeltuin sluiten? Dat gaat toch niet gebeuren?'', somt Ferdinandus op. "Onze boodschap is nu: de speeltuinen gaan niet dicht, zeker niet voor het einde van het jaar." De manager geeft wel aan dat het roer om moet. "Er zijn wel vrijwilligers, maar die kunnen geen speeltuin runnen. Daar moeten andere mensen voor komen."

Openingstijden

Pietje Bell trok vorig jaar ondanks de coronabeperkingen 8500 bezoekers, Taka Tuka Land kwam tot de helft daarvan. Dat moet beter, vindt Buurtwerk. Een eenvoudige oplossing is als er meer bewoners komen en met hun kinderen van de speeltuin gebruikmaken. "Ook willen we meer vrijwilligers, willen we de openingstijden verruimen en zou de speeltuin beter zichtbaar moeten worden."

De gebiedscommissie Rotterdam-Prins Alexander stipte deze week de rol aan van het gebouw van Pietje Bell. Dat wordt gebruikt door de kinderopvang, die ook onderdeel is van Buurtwerk-moederbedrijf SWK. Ferdinandus erkent dat dat een lastige situatie is. "Wonderland huurt van Buurtwerk, dat zou eigenlijk van de gemeente moeten zijn."

Het wijkbestuur blijft kansen zien. "Buurtwerk is pas een kidsclub gestart: tot de zomervakantie op de donderdagmiddag sport en spel. Verder komen scholen en kinderdagverblijven graag in Pietje Bell. Een aantal scholen heeft een abonnement op de speeltuin", aldus de gebiedscommissie. "Er zijn activiteiten als Halloween en huttendorp. Daarom is er een positief beleven van de speeltuin, dat het voortbestaan meer dan rechtvaardigt."