Zeker de helft van de huizen in de grote nieuwbouwwijk Wilderszijde in Bergschenhoek zal in het goedkopere segment vallen. Dat is de uitkomst van een gemeenteraadsvergadering over het plan. Aan het besluit is maanden van gesteggel voorafgegaan.

Wilderszijde is nu een braakliggend terrein achter het gemeentehuis van Lansingerland. Daarop is volgens de laatste plannen plek voor een megawijk van om en nabij 2.700 huizen.

Het aantal en het soort woningen is in de plannen veranderd nadat de gemeente een landelijke bouwsubsidie, waarop zij stellig had gerekend, misliep. De minister oordeelde dat Lansingerland niet in aanmerking kwam voor deze Woningbouwimpuls, waarna de wethouder zich gedwongen zag tot de bouw van duurdere huizen om uit de kosten te komen. De oppositie kwam met een alternatief plan, dat deze donderdag werd gesteund door de hele gemeenteraad.

Van de pakweg 2700 huizen - wethouder Jan Willem van den Beukel (grondzaken, CDA) houdt nog slagen om de arm over de exacte aantallen - zullen er dus 1350 in de bereikbare categorie vallen. Dat wil zeggen onder de koopprijs van 310.000 euro. De helft ervan zal sociale huur zijn en een flink deel zal een koopprijskaartje van onder de 225.000 euro hebben.

'Erg blij'

"Er worden nu circa 135 meer bereikbare woningen gebouwd dan eerst voorgesteld", zegt D66-raadslid Michiel Muis. Samen met Leon Hoek van WIJ Lansingerland, Marko Ruijtenberg van GroenLinks en PvdA'er Petra Verhoef was hij architect van het nu overgenomen, alternatieve plan. "Wij zijn erg blij met het resultaat."

Voor de inkomsten die de gemeente misloopt, zal ze waarschijnlijk een beroep doen op de Eneco-gelden. Lansingerland incasseerde 137,6 miljoen bij de verkoop van de aandelen in het energiebedrijf. Met bouwen van meer goedkopere woningen zou de gemeente er volgens de raadsleden tussen de drie en zes miljoen euro bij inschieten.