Bij snoeiwerk in de tuin van het stadhuis in Rotterdam zijn dode kuikens gevonden. Het werk is stilgelegd nadat gemeenteraadslid Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren alarm sloeg.

"Een naar gezicht", zegt Van der Velden. Het Rotterdamse raadslid liep donderdagmorgen voor de gemeenteraadsvergadering door de stadhuistuin en vond een dood kuiken. Zoekend naar waar het beestje vandaan kwam, vond hij nog twee dode vogels en hij zag dat een hovenier bezig was. "Eén plus één is twee."



Maaien in de buurt van vogelnesten mag nu sowieso niet, zegt Van der Velden. "Het broedtijd. Dit is een overtreding van de Wet Natuurbescherming en die bestaat niet voor niets.'' De vogels zijn volgens hem naar beneden gesleurd en waren kansloos. "Ik denk dat ze een week oud waren. Ze hadden niet eens veren."

'Nog in onderzoek'

Van der Velden greep de gemeenteraadsvergadering om de kwestie aan te kaarten. Daarna is het snoeien stilgelegd. Volgens stadsbeheer is nog in onderzoek of verband is tussen het maaiwerk en de dode kuikens.

Het maaien in de broedperiode bij nesten gebeurt vaker in de stad, zegt Van der Velden. "Maar we hebben zelden een heterdaadje. En nu gebeurt het uitgerekend in de stadhuistuin, het visitekaartje van de stad. Dan kun je als gemeente de mond vol hebben over biodiversiteit, maar dan ben je nu toch meteen uitgepraat. Dit is een schandvlek."

Het maaiwerk is stilgelegd tot na het broedseizoen, heeft Van der Velden donderdagavond te horen gekregen. "Daar ben ik heel blij mee." Het snoeien was halverwege. "Dat kan wachten. Het wordt tijd dat we anders gaan denken en niet meer doen alsof we alleen op de wereld zijn."

Als in de broedtijd toch gesnoeid wordt, moet de hovenier van tevoren kijken of er nesten zijn. Wanneer dat het geval is, mag niet gemaaid worden.