De 55-jarige vrachtwagenchauffeur die op 11 maart 2019 een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de afrit van de A16 bij Rotterdam-Kralingen mag vier jaar niet achter het stuur zitten. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de Zeeuw donderdag verder tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, met een proeftijd van twee jaar.

Met zijn tankwagen reed de chauffeur uit Bruinisse, die een hypo had, in op de Opel van de 21-jarige Berhan Yarali uit Rotterdam die ter plekke overleed. De aanklager had twee weken geleden zes maanden cel geëist plus een driejarige rijontzegging en een boete van 750 euro.

De rechtbank oordeelt dat de chauffeur in aanzienlijke mate onvoorzichtig is geweest. Daarbij woog de rechtbank in het voordeel van de man mee dat zijn artsen de streefwaarden van zijn bloedsuikerspiegel relatief laag hadden vastgesteld. Dat vergroot de kans op een hypo.

Na het ongeluk constateerden hulpverleners dat de chauffeur buiten bewustzijn was. Enkele weken vóór het ongeluk trof de politie de chauffeur, zittend in zijn stilstaande tankwagen, nog met een hypo naast de tegenovergestelde rijbaan aan.

De chauffeur, die gevaarlijke stoffen vervoerde, maakte volgens de aanklager in de maanden vóór het ongeluk zogezegd 'onverantwoord lange dagen' en kampte met stress. Verder merkt de aanklager op dat de vijftiger soms de bestuurderskaart van een ander gebruikte. Dat is voor chauffeurs een methode om verplichte pauzes te omzeilen: de tachograaf registreert de kilometers zo immers onder een andere naam.

Volgens Elisa Benhaim, de advocaat van de chauffeur, kón haar cliënt de hypo niet aan hebben zien komen. "De bloedsuikerspiegel was een uur eerder nog goed. Dat de waarde zo drastisch zou dalen, was niet te verwachten. Als hij dat wél had verwacht, was hij niet ingestapt." Zelf sprak de verdachte van een 'verschrikkelijke zaak'.