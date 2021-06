De Wereldhavendagen gaan door, maar in bescheiden vorm. Mét excursies naar het Rotterdamse havengebied en mariniers.

Vanwege de coronabeperkingen ziet de organisatie van het, tot 2020, grootste evenement van Rotterdam dit jaar nog af van het programma op de kades en demonstraties op de Nieuwe Maas. Ook zal er geen avondshow met vuurwerk bij de Erasmusbrug zijn. Ze spreekt van 'ingetogen fysiek programma'. De Wereldhavendagen zijn op 3, 4 en 5 september.

Het Mariniersdorp op de Parkkade staat er dan wel weer. Middelbare scholieren kunnen hier op vrijdag terecht en in het weekend is het terrein geopend voor jongeren en studenten, al moeten zij wel van tevoren tijdslots reserveren.

Vorig jaar werden de Wereldhavendagen vanwege de coronapandemie afgeblazen. In plaats daarvan was er een online programma. Normaliter is het evenement goed voor zo'n 345.000 bezoekers.



Dat zal de editie van 2021 niet halen. Behalve het Mariniersdorp is in het centrum van Rotterdam alleen een fototentoonstelling te zien. Het Maritiem Museum toont de expositie 'Werken in de Rotterdamse haven' op de buitengevel. De foto's hangen ook in de etalages van winkels in de stad.



Net als vorig jaar is er een digitaal programma via de website van de Wereldhavendagen. De bekende cabaretier Richard Groenendijk ontvangt zaterdag 4 september gasten in een studio en er zijn kijkjes achter de schermen bij bedrijven.

Scholenprogramma 'De haven komt naar je toe'

Het, eveneens, vorig jaar geïntroduceerde scholenprogramma 'De haven komt naar je toe!' krijgt ook een vervolg. Er zijn gastlessen en scholen kunnen een bezoek brengen aan bedrijven en musea. Daarnaast is er dit jaar een nieuw programma in de Schiecentrale, met een soort escaperoom.

Het excursie-aanbod maakt de organisatie op 15 juli bekend. De kaartverkoop start 20 augustus. "Zoals het thema 'Port Of Opportunities' al aangeeft, denken we in Rotterdam in mogelijkheden'', zegt directeur Sabine Bruijnincx, directeur van de Wereldhavendagen. "We zijn ontzettend blij dat we ondanks de geldende maatregelen een uitgebreid programma kunnen neerzetten, waarmee onze bezoekers zowel fysiek als online kennis kunnen maken met alle kansen die de Rotterdamse haven te bieden heeft."