Drie vrouwen en een man uit Capelle aan den IJssel en Rotterdam zijn dinsdag aangehouden voor een babbeltruc in Den Haag. De vier stelden zich voor als de nieuwe buren van een 82-jarige vrouw. De zoon van de bewoonster zag via een beveiligingscamera dat onbekenden het huis waren binnengedrongen en sloeg alarm.

De verdachten - een vrouw van 23 jaar uit Capelle aan den IJssel en twee vrouwen van 28 en 59 jaar en een vijftigjarige man uit Rotterdam, belden aan bij de woning aan de Nevenstede met cake, omdat ze daarmee wilden 'vieren' dat ze de nieuwe buren waren.

De bewoonster werd in de keuken afgeleid door één van de vrouwen, terwijl de drie anderen de woning doorzochten. Ze trokken kastjes open in de hoop waardevolle spullen aan te treffen.

Haar zoon zag de livebeelden via de beveiligingscamera in de woning en nam direct contact op met zijn moeder. Toen zij de telefoon niet beantwoordde, informeerde hij de politie. Nadat de agenten ter plaatse waren, opende een van de vrouwen zelfs de deur. Het viertal is aangehouden en de zaak is in onderzoek.