Een 43-jarige man is woensdagavond gewond geraakt bij een steekincident op een volkstuincomplex aan de Kromme Zandweg op Rotterdam-Zuid. De vermoedelijke dader, een 44-jarige man, is inmiddels aangehouden.

Kort na de melding van het incident kwamen agenten ter plaatse en startten een onderzoek. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer die mee moest naar het ziekenhuis om aan zijn verwondingen behandeld te worden.

Wat de aanleiding van het steekincident was, is nog onbekend. Ook nog niet bekend is of de twee bekenden van elkaar zijn. De recherche onderzoekt de zaak.