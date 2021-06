Zorgmedewerker Philip V. (27) die vorig jaar een weerloze vrouw (88) verkrachtte in verpleeghuis Het Zonnehuis in Vlaardingen is veroordeeld tot twee jaar cel, tbs en een beroepsverbod van negen jaar.

V., die toesloeg tijdens zijn nachtdiensten, stelde twee weken geleden niet uit lust te hebben gehandeld: het waren 'dwanggedachtes' die hem stuurden. Een gevolg, zei hij, van de 'vijf lange jaren' waarin hij als homoprostituee actief was en meermaals werd verkracht.

Dat werk - hij deed het voor het geld - verklaart volgens hem ook de 499 kinderpornoplaatjes die de politie op zijn apparatuur vond. Het materiaal wilden zijn klanten zogezegd met hem bekijken. Op zijn iPhone stonden ook beelden van de verkrachtingen van de inmiddels 89-jarige vrouw. Eind september 2020 hield de politie de Vlaardinger aan in zijn ouderlijk huis. Het misbruik kwam aan het licht nadat bij de vrouw blauwe plekken waren gezien en ze pijn in haar schouder had.

Het slachtoffer kon , als gevolg van een hersenbloeding, geen alarm slaan, omdat ze zich nauwelijks kon uiten. Volgens V. had hij haar als willekeurig slachtoffer gekozen. "Ik had geen plan. Je maakt je rondes, kijkt hoe het met de mensen gaat. En van het een op het andere moment gebeurt zoiets verschrikkelijks. Het heeft écht als dwang gevoeld. Ik moest het doen." Hij bood meerdere keren zijn excuses aan.

De dochter van het slachtoffer noemde V. daarentegen geraffineerd, laf en de persoon die haar 'moedertje' - 'iemand die niets meer kan' - aan een 'gitzwarte' laatste levensfase heeft geholpen. "Wat een enorme angst moet zij hebben gevoeld. Begrijpen doet ze namelijk alles", zei ze in haar slachtofferverklaring. "Stelt u zich deze angst eens voor: dat mijn moeder de dader weer zag lopen of zijn voetstappen hoorde, terwijl ze alleen in haar kamertje lag en wíst dat hij zich hoogstwaarschijnlijk opnieuw aan haar zou vergrijpen."

De schok in het verpleeghuis was enorm. "Een rechercheur zei tegen mij: 'Mensen die dit doen, zijn zó geraffineerd en vinden altijd een mogelijkheid.' Hier heeft een heel, heel, heel zwart schaap rondgelopen. En daar kun je je eigenlijk niet tegen wapenen", zei bestuurder Elly Dekker eerder in een interview met het AD.

Ontoerekeningsvatbaar

De advocaat van V., Peter Timmers stelde twee weken geleden dat zijn cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar was en de vergrijpen hem daarom niet aangerekend konden worden. Bij V. is borderline vastgesteld.