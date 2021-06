Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag voertuigen en materialen besmeurd en beschadigd in de Rotterdamse Tweebosbuurt. Het gaat om materieel van het bedrijf dat maandag is begonnen met het slopen van panden in de buurt.

Medewerkers van het sloopbedrijf ontdekten de beschadigingen dinsdagochtend. Machines waren ondergespoten met graffiti en de sloten waren volgespoten met lijm. De sloopwerkzaamheden werden na de ontdekking tijdelijk stilgelegd.

"Wij hebben de aannemer geadviseerd om aangifte te doen'', zegt een woordvoerder van Vestia, de opdrachtgever van de sloop. Het sloopbedrijf zelf wil niet reageren en verwijst naar Vestia. De slooplocatie wordt voorlopig beveiligd, aldus de woordvoerder van Vestia. "Er is sowieso beveiliging aanwezig in de wijk. Afhankelijk van de situatie wordt dagelijks beoordeeld of er extra beveiliging nodig is."

Het is niet het eerste incident in de buurt. In mei werden twee leegstaande panden nog beklad met de tekst 'Vestia ratten' in levensgrote letters. Eerder deed Vestia aangifte, nadat bewoners platen hadden verwijderd, waarmee leegstaande panden waren dichtgetimmerd, en nadat een bewoner een trap zou hebben ingesmeerd met wasmiddel om Vestia-medewerkers te laten uitglijden. De bewoner ontkende dat met klem. Ook werden diverse panden in de buurt gekraakt.

De sloop van de Tweebosbuurt begon maandag, na een strijd van drie jaar. De 525 sociale huurwoningen in de buurt worden gesloopt om plaats te maken voor 250 ruimere woningen in de vrije sector. Even verderop komen wel 137 nieuwe sociale huurwoningen.

Zo'n dertig woningen worden nog altijd bewoond door mensen die weigeren te vertrekken. Een deel van hen kreeg eerder gelijk van de rechter, waarna Vestia hoger beroep instelde. Dat dient later dit jaar. Bij de sloop worden de nog bewoonde panden nu ontzien.