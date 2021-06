Het Albeda weerlegt de kritiek op de onderwijsplannen voor komend jaar. De onderwijsinstelling uit Rotterdam gaat komend jaar door met onlinelessen, maar dat stuit op bezwaren uit de Tweede Kamer en van onderwijswetenschappers. "Dat vinden wij natuurlijk jammer en te kort door de bocht."

De grootste mbo-school in de Rotterdamse regio voert na de zomervakantie een rooster in met minder uren in de klas en meer onderwijs op afstand. Dat leverde kritiek op van Jeroen Janssen, onderwijswetenschapper aan de Universiteit van Utrecht.

"Kijk maar naar de grote leerachterstanden die tijdens het coronavirus in het basis- en voortgezet onderwijs ontstaan zijn. Moet je die lijn dan door willen trekken naar het mbo?", zei hij deze week. Na de zomervakantie zal bijvoorbeeld Nederlands deels online worden gegeven. Onverstandig, meent Janssens.

Het Albeda wil het beeld graag nuanceren. "Wij constateren dat er nu vooral gereageerd wordt op het onderwerp 'online onderwijs'. Dat vinden wij natuurlijk jammer en te kort door de bocht", aldus een woordvoerder van de school.

"Wij passen op basis van nieuwe inzichten digitalisering toe, maar gaan nooit uitsluitend online onderwijs geven. Dit betekent bijvoorbeeld dat vakken, zoals Nederlands en rekenen niet volledig online en/of digitaal worden verzorgd, maar dat gekeken wordt waar onderwijs en begeleiding digitaal kan worden aangereikt."

Het Albeda stelt dat er sprake is van een effectieve mix van fysiek en digitaal onderwijs. Bij fysiek onderwijs wordt zo veel mogelijk gewerkt met kleinere groepen en elke student krijgt persoonlijke begeleiding die aansluit bij haar of zijn behoefte. De school zegt de afgelopen tijd nieuwe inzichten op te hebben gedaan en geleerd te hebben. "Dit zijn waardevolle lessen gebleken. Ze maken ons onderwijs rijker en beter en het is aan ons om dat te borgen voor de toekomst."