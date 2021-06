De Vrienden van Blijdorp willen een half miljoen euro bijeen krijgen voor nieuwe volières voor hyacintara's en ibissen in Diergaarde Blijdorp. De huidige onderkomens van deze dieren zijn oud en kwetsbaar en nodig aan vervanging toe. "In de coronacrisis helpen wij de dierentuin waar wij kunnen om noodzakelijke projecten tóch door te laten gaan", zegt woordvoerder Bart Noordegraaf van deze 'fanclub van Blijdorp'.

De verblijven worden begroot op 5 ton. "Zowel de ara's als de ibissen krijgen, net als nu, een eigen verblijf", klinkt het. "De ibissen blijven gehuisvest langs de wandelroute richting Oceanium, de ara's verhuizen dichter naar Amazonica toe." Beide vogelsoorten komen oorspronkelijk voor in Zuid-Amerika. De ibissen vallen op door hun prachtige rode kleur. Zij leven in grote kolonies. De ara's zijn opvallend blauw en laten hun aanwezigheid luidruchtig merken.

Flamingovolière

De Vrienden van Blijdorp hebben in het verleden al regelmatig de helpende hand toegestoken. Zoals bij de komst van het dikhuidenverblijf Taman Indah in 1994, het buitenverblijf van de gorilla's in 1999 en Arctica, het onderkomen voor de pooldieren, in 2008. Onlangs nog werd de door de 'vrienden' gefinancierde flamingovolière geopend.