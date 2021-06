Een auto die geparkeerd stond in de Waterpasstraat in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag volledig in vlammen opgegaan. De politie onderzoekt of sprake is van brandstichting.

Buurtbewoners zaten rond 0.45 uur rechtop in bed nadat zij werden opgeschrikt door een harde klap. Toen de brandweer arriveerde stond het voertuig al in lichtelaaie.

Ondanks het snelle optreden van de brandweerlieden konden ze niet voorkomen dat de witte personenauto uitbrandde. Ook een auto die ernaast geparkeerd stond, raakte flink beschadigd.

Er wordt onderzocht of de brand een technische oorzaak heeft of dat sprake is van brandstichting.