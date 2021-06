Een scooterrijder is zondag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Brielselaan in Rotterdam-Zuid. De automobilist bleek drugs te hebben gebruikt en is aangehouden. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Zowel de scooter als de auto raakten zwaar beschadigd.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Verkeersongevallendienst van de politie doet hier onderzoek naar.