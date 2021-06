De gemeente Capelle aan den IJssel is druk bezig de verkeersveiligheid in en rond de wijk Schollevaar te verbeteren. Het werk aan de rotonde aan de Burgemeester Van Beresteijnlaan blijkt eerder klaar te zijn dan verwacht en gaat maandag om 17.00 uur al open.

"Een mooie opsteker voor het verkeer en de bewoners van Schollevaar", aldus wethouder Maarten Struijvenberg (Verkeer) die een kijkje bij de klus kwam nemen. De aanpak van deze kruising is de eerste van drie rotondes die worden aangelegd op de Burgemeester Van Beresteijnlaan en de Burgemeester Van Dijklaan.

Inwoners van Schollevaar hebben de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op deze plekken. De wens was vooral om het verkeer met rotondes veiliger te maken. In september begint het werk voor de rotonde op de kruising van de Burgemeester Van Dijklaan met het Beatrijserf. Dat moet eind dit jaar klaar zijn. In januari 2022 begint dan de aanleg van de laatste rotonde, op de kruising van de Burgemeester Van Dijklaan met de Herenburg.

Wethouder Struijvenberg erkent dat het even wennen zal zijn voor het verkeer. "Maar de vertraging en de omleidingen zijn nu afgelopen. Een compliment voor de aannemer."