Een kiosk op station Blaak in Rotterdam is zaterdagmiddag overvallen. Daarbij is een kassamedewerkster met een mes bedreigd. De politie is op zoek naar een witte man met stijl haar waarin de nodige hoeveelheid gel zit.

Van de dader is verder bekend dat hij een moedervlek onder zijn oog heeft en met een lengte van ongeveer 1,7 meter een stuk korter is dan de gemiddelde Nederlandse man. De dader heeft een nog onbekend geldbedrag meegenomen uit de kassa. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden, maar de verdachte niet zelf te benaderen.

Het was op het moment van de overval druk op het station.