Rondom het stadhuis staat vrijdagmiddag mobiele eenheid opgesteld. Er vindt daar een gesprek plaats tussen de gemeente Rotterdam en de directie van voetbalclub Feyenoord over de ontwikkeling van Feyenoord City.

Een eerder gepland gesprek tussen de directie en de gemeente werd afgelast door burgemeester Ahmed Aboutaleb na signalen van bedreigingen en intimidatie. Ook de inspreekmomenten die voor later stonden gepland, werden opgeschort. Voor bedreiging van raadsleden over de kwestie is eerder deze week een 34-jarige man aangehouden.

Eerder zocht een aantal aanhangers van de Rotterdamse voetbalclub op intimiderende wijze meerdere voorstanders van Feyenoord City thuis op. Architect Ard Buijsen was een van de slachtoffers. Ook enkele investeerders hebben de afgelopen tijd te maken gehad met bedreigingen en intimidatie geuit door tegenstanders van Feyenoord City. Dit nieuwe stadioncomplex moet ook de thuishaven worden van Feyenoord.