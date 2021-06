Het pasgeboren olifantje in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heet Radjik. Dat is een plaats op het Indonesische eiland Bangka, de naam van de moeder van het op 5 mei geboren Aziatische jong. De namenwedstrijd leverde meer dan 10.000 inzendingen op.

Omdat het olifantje op Bevrijdingsdag is geboren, verwezen veel namen naar vrijheid: Aajaadee en Azadi (Hindi), Bebas en Fri (Thais), Kaiho (Japans), Ziyou (Chinees) en Kebebasan en Pembebasan (Indonesisch). Ook het einde van het coronatijdperk bood volop inspiratie. Veel deelnemers zien het Aziatische jong als een lichtpuntje en teken van hoop en dat leidde tot inzendingen als Arun (dageraad), Berharap (hoop), Mengatasi (overwinnen), Ravi (zon) en Sinar (licht).

Diergaarde Blijdorp laat weten dat er veel creatieve inzendingen waren waaruit blijkt dat deelnemers zich hebben verdiept in Azië en olifanten. De verzorgers kozen uiteindelijk voor de naam Radjik, die slechts één keer werd ingezonden.

Radjik maakt het prima, zo laat de dierentuin weten. Hij ontdekt elke dag nieuwe dingen en wordt goed in de gaten gehouden door moeder Bangka en oma Irma. Ook zus Faya vindt haar broertje erg interessant. Waar hij gaat, gaan zij.