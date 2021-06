De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en identiteit van een man, die woensdagmiddag werd gevonden in het water ter hoogte van de Mathenesserbrug in Rotterdam-West. Dat maakte de politie donderdagavond bekend. Het is onduidelijk hoe lang de man in het water lag en hoe hij daarin terechtkwam.

Twee mannen, die bezig waren met werkzaamheden op de Mathenesserbrug, sloegen woensdagmiddag alarm toen zij iets in het water langs de Aelbrechtskade zagen drijven. Uiteindelijk bleek dat het lichaam te zijn van een overleden man. De zeehavenpolitie haalde de man met een boot uit het water.

De Forensische Opsporing heeft inmiddels onderzoek gedaan. Dat heeft nog geen doodsoorzaak of identiteit opgeleverd. "We houden op dit moment alle opties open. Er heeft zich nog geen familie van de man bij ons gemeld", benadrukt een politiewoordvoerder.



Het is onduidelijk hoe lang de man precies in het water heeft gelegen. Dit kan variëren van een dag tot een paar dagen, meldt de politie. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de zaak.