Twee jonge Rotterdammers - zestien en veertien jaar oud - hebben donderdag voor het aansteken van het inferno bij Plaswijckpark in Rotterdam jeugddententie opgelegd gekregen. De uitslaande brand verwoestte op 27 januari het theatergebouw en voormalig restaurant van het attractiepark Plaswijckpark. De jongens staken de brand aan. Op snapchat ging al snel een filmpje rond waarop dat te zien was.

De rechtbank acht bewezen dat de veertienjarige verdachte het plan om de brand te stichten heeft bedacht. Hij had daarnaast illegaal vuurwerk in zijn bezit. Hij werd veroordeeld tot 95 dagen jeugddetentie waarvan 66 dagen voorwaardelijk. De zestienjarige kreeg 90 dagen celstraf, waarvan 60 voorwaardelijk. De daders, die al snel werden gepakt, zaten wekenlang vast. Zij hoeven niet terug de cel in, omdat ze het onvoorwaardelijke deel van hun straf al hebben uitgezeten.

Jeugdreclassering

Wel moeten zij meewerken aan coaching en intensieve trajectbegeleiding van de jeugdreclassering. Ook kregen ze een contactverbod opgelegd. Als de verdachten dit niet of niet goed doen bestaat de kans dat ze de voorwaardelijke straf alsnog moeten uitzitten.

De vuurzee van 27 januari trof Rotterdam in het hart. Niet alleen omdat het theatergebouw van het populaire familiepark volledig uitbrandde, óók vanwege een filmpje dat direct rondging en op brandstichting duidde. De jongens overgoten kerstbomen en vuilniszakken met wasbenzine en staken die vervolgens aan met een aansteker. De veertienjarige had het plan bedacht om de brand te stichten en stak deze ook daadwerkelijk aan.

Kinderrechter

De twee moesten twee weken geleden achter gesloten deuren voor de kinderrechter verschijnen. Daar hoorde ze de straf al eisen die ze nu kregen opgelegd. De advocaat van de oudste verdachte vond dat hij niet schuldig was aan het medeplegen van de brand, maar alleen medeplichtig. De rechtbank ging daar niet in mee en wees op de schok die de brand onder Rotterdammers veroorzaakte.

Het Openbaar Ministerie (OM) gelooft niet dat de tieners met alle geweld een groot deel van het Rotterdamse familiepark in de as wilden leggen. De brand brak twee dagen na de rellen op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid uit. Toch denkt het OM niet dat de brand daarmee te maken had: zij vermoedt eerder dat het om een vorm van baldadigheid gaat.

Donaties

Parkmanager Fred Nijveld liet eerder weten te proberen de kosten niet op de verdachten te verhalen. "De verzekering heeft ons prima behandeld en we hebben waanzinnige donaties binnengekregen", zei hij enkele weken geleden. "We wilden dan niet óók nog eens bij de verdachten gaan claimen." Een grote tent vervangt het theatergebouw voorlopig.

Volgens hem kent de zaak 'alleen maar verliezers'. Na de brand kregen de brandstichters te maken met bedreigingen. Foto's van hen deden de ronde op sociale media. De politie deed daarom de oproep om te stoppen met het 'namen en shamen' van de mogelijke daders en níet voor eigen rechter spelen.