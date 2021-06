De Zeehavenpolitie Rotterdam heeft in de nacht van woensdag op donderdag een man aangehouden die een bedrag van 28.300 euro in cash op zijn hotelkamer bewaarde. De man had geen aannemelijke verklaring over de herkomst van het geld en wordt verdacht van witwassen. Ook had de man een vals identiteitsbewijs bij zich en bleek hij in Duitsland nog een vrijheidsstraf open te hebben staan.

Agenten van de Zeehavenpolitie waren aanvankelijk in Hotel Port aan de Pieter de Hoochweg voor een andere melding toen ze de verdachte man in de lobby zagen. Volgens een politiewoordvoerder vertoonde hij erg zenuwachtig gedrag, waarop de agenten besloten de persoon aan te spreken.

"Hij vertelde een verhaal waar niet veel van klopte, dus zijn ze in zijn hotelkamer gaan kijken", aldus de woordvoerder. Daar troffen de agenten het geld in een doos aan. Omdat de man geen goede verklaring gaf over de herkomst van het geld, werd de man aangehouden.

Drugsdelict

Hij bleek een vals identiteitsbewijs op zak te hebben. Onder zijn eigen naam had de man nog een vrijheidsstraf in Duitsland openstaan vanwege een drugsdelict. De verdachte wordt daarom binnenkort uitgeleverd aan Duitsland.