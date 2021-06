Hulpdiensten hebben donderdagochtend op en in de Zevenhuizerplas gezocht naar een vermist persoon, nadat een luchtbed en kleding was aangetroffen.

De brandweer zocht met twee boten, twee duikteams en een onderwaterdrone in het water bij de Strandweg in Zevenhuizen. Er werd niemand gevonden. De brandweer is weer terug naar de kazerne.