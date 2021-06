Op metrostation Marconiplein is sprake van rookontwikkeling doordat een metro iets na 11.00 uur te maken had met vastgelopen remmen. De metro stremde net voor binnenkomst op spoor 2 op het metrostation, dat momenteel wordt ontruimd.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio gaat het niet om een brand, maar is er wel veel rook in het station. Een RET-woordvoerder meldt dat het om een defecte metro gaat die onderweg was naar de werkplaats. Er zaten dus geen passagiers in het voertuig.

De RET maakt melding van een verstoring op metrolijnen A en B. Metro's rijden momenteel niet tussen Delfshaven en Schiedam Centrum als gevolg van het gestremde voertuig. Hoe lang het oponthoud duurt, is niet bekend.