Het is beter gesteld met de luchtkwaliteit in Rotterdam dan men denkt. Het Europees Milieuagentschap kwalificeert de luchtkwaliteit in Rotterdam als 'goed', afgaande op de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat betekent dat de kans op het krijgen van aan luchtvervuiling gerelateerde ziekten, waaronder kanker, er een stuk minder is. Vorig jaar bleek uit cijfers van het RIVM nog dat Rotterdam de meest vervuilde stad van Nederland was.

Het in Kopenhagen gevestigde bureau van de Europese Unie gebruikte de gegevens van de afgelopen twee jaar uit meetstations die in de steden hangen. Deze meetstations registreren onder meer de concentratie fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Rotterdam scoort net hoog genoeg, waardoor het bij de 127 Europese steden behoort met een ‘goede’ luchtkwaliteit. Rotterdam staat op plek 123.

Amsterdam scoort het slechtst

Het Europees Milieuagentschap bracht van in totaal 323 Europese steden de kwaliteit van de lucht in kaart. Amsterdam scoort van de Nederlandse steden verreweg het slechtst (plek 182). Groningen scoort met plek 32 het best. De inwoners van de Zweedse gemeente Umeå ademen de schoonste lucht van Europa in, terwijl veel steden in Italië en Polen onderaan de lijst bungelen.

Alhoewel het volgens het milieuagentschap steeds beter gaat met de luchtkwaliteit in de Europese Unie, moet er wel een kanttekening worden geplaatst bij het onderzoek. De lockdown heeft een flink handje meegeholpen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden. Nu het leven weer op gang komt, kan dat weer voor een minder schone lucht zorgen.

Beleid op luchtkwaliteit

Rotterdam voert al jaren een beleid op het verbeteren van de luchtkwaliteit. De gemeente probeert de luchtkwaliteit onder meer te verbeteren met het aanleggen van walstroom voor zeeschepen, het bevorderen van elektrisch rijden en het stimuleren van fietsen, wandelen en het gebruik van openbaar vervoer. Sinds dit jaar kunnen Rotterdammers de hoeveelheid fijnstof in hun straat meten met een sensor die de gemeente beschikbaar stelt.

Ook probeert de gemeente autoverkeer te ontmoedigen, bijvoorbeeld door wegen te versmallen of rijbanen af te sluiten. Dat gebeurt onder meer bij de Maastunnel, een van de vieste autoroutes in de stad. Om de lucht schoner te krijgen, heeft de gemeente hier meerdere rijstroken afgesloten.