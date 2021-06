Een 35-jarige Capellenaar is in de nacht van dinsdag op woensdag in zijn eigen woonplaats neergeschoten. De politie kreeg rond 2.10 uur een melding van een mishandeling aan de Wiekslag in Capelle aan den IJssel. Toegesnelde agenten troffen de man ter plaatse aan met een schotwond.

Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn situatie zou niet levensbedreigend zijn, zegt een politiewoordvoerder, die nog niet goed weet wat er precies is gebeurd.

"Op dit moment doen wij nog onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht."