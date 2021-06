De Rotterdamse tramlijnen 7 en 20 moeten het vanaf oktober voortaan zonder conducteur stellen. Voor de trams 4 en 8 geldt hetzelfde, maar op die lijnen worden nog wel mobiele teams ingezet. De RET is genoodzaakt te bezuinigen op toezicht, door de enorme tekorten die zijn ontstaan in het afgelopen coronajaar.

De RET zegt liever niet op de sociale veiligheid te willen bezuinigen, maar kreeg daartoe de opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, opdrachtgever voor het ov in deze regio. "Het is een maatregel die pijn doet", zegt directeur Maurice Unck. Ook de Rotterdamse politiek is er alles behalve blij mee.

Een groot deel van de tramconducteurs van de RET wordt ingehuurd via Securitas. Met deze beveiligingsorganisatie is een nieuw contract afgesloten dat per 1 oktober ingaat en waarbij de RET een derde minder personeel zal inhuren.

De servicemedewerkers voor de metro worden vanaf dit najaar alleen nog op ondergrondse perrons ingezet. Alleen op de stations Beurs, Zuidplein en Rotterdam Centraal is nog een vaste bezetting, maar hun diensten beginnen voortaan wel later en eindigen eerder.

De Ondernemingsraad van de RET is nu gevraagd om advies uit te brengen over de voorgestelde maatregelen op sociale veiligheid.