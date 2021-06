De gemeente Rotterdam moet wederom verregaande financiële verplichtingen aangaan om het zwaar verlieslijdende Warmtebedrijf te redden. De provincie Zuid-Holland investeert alleen 81 miljoen euro in een reddingsplan als Rotterdam het zwaar verlieslijdende milieuproject de komende jaren niet failliet laat gaan.

Dat blijkt uit documenten van de provincie. Daar wordt deze week gesproken over de ambitieuze plannen van de Gasunie om een grote warmteleiding aan te leggen van de Rotterdamse haven naar Den Haag, met mogelijk een aftakking naar Leiden. Dit laatste op nadrukkelijk verzoek van het Warmtebedrijf Rotterdam, want de levering van restwarmte aan Leiden geldt als de ultieme reddingspoging om een eind te maken aan de aanhoudende miljoenenverliezen van het Warmtebedrijf Rotterdam.

De provincie Zuid-Holland, mede-aandeelhouder van het Warmtebedrijf, is bereid om 81 miljoen euro te investeren in de vertakking van Den Haag naar Leiden. Maar alleen als Rotterdam tot 2026 belooft het Warmtebedrijf niet failliet te laten gaan.

"Kern van de overeenkomst is dat de provincie 81 miljoen euro subsidie kan bijdragen. Rotterdam zorgt ervoor dat het Warmtebedrijf financieel overeind blijft. Er is een risico dat de daarvoor begrote bedragen niet toereikend zijn", staat in de stukken van de provincie.

Opvallend, omdat wethouder Arjan van Gils (D66) vaak heeft gezegd dat een faillissement een optie is. Dat zal in dit geval de komende jaren dan echter niet meer mogelijk zijn.

De gemeente wil niet ingaan op deze deal, "omdat het hier gaat om vertrouwelijke informatie". Over de afspraken tussen gemeente en provincie wil een voorlichter wel zeggen dat "Rotterdam de kosten en risico's op zich neemt uit het verleden, en de provincie bijdraagt aan de aftakking naar Leiden."