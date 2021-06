Feyenoord-supporters die vorig jaar voor een voucher kozen als compensatie voor de gemiste wedstrijden in het seizoen 2019-2020, mogen die vanaf vandaag ook inwisselen voor geld. Fans kunnen ook afzien van de restitutie om zo de club te steunen.

Toen het voetbalseizoen 2019-2020 in het water viel, kregen de seizoenkaarthouders en kopers van losse tickets bij Feyenoord de keuze: afzien van compensatie of een voucher met korting op onder andere een nieuwe seizoenkaart. Wie voor de voucher koos en nog een deel van dit bedrag open heeft staan, kan vanaf vandaag zijn geld terugvragen. Afzien van restitutie kan ook. De supporters hebben tot 15 juli de tijd om hun keuze door te geven.

Een groot deel van de vaste bezoekers van De Kuip bewezen vorig jaar al hun trouw aan de club. De meerderheid van de seizoenkaarthouders zag in mei 2020 af van compensatie voor de gemiste wedstrijden. Ook voor het nieuwe seizoen werden de vaste plaatsen razendsnel verkocht, ondanks de onzekerheid over of er wel gespeeld kon worden. De verkoop van de seizoenkaarten ging zelfs sneller dan in het jaar na het kampioenschap.