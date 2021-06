Villa van Waning nadert voltooiing. Het voormalige directiegebouw van cementfabriek Van Waning, gelegen aan de Nijverheidsstraat in Rotterdam-Feijenoord, is na jaren verwaarlozing volledig gerestaureerd door ontwikkelaar Vincent Taapken.

Maandagavond werd voor het eerst de verlichting ontstoken die de herstelde muurschildering aan de zijkant van het markante gebouw uitlicht.

Het gebouw in een buurt die sterk in ontwikkeling is, wordt getransformeerd tot een bijzondere horecagelegenheid, die opent in het najaar. De historische panden ertegenover zijn onlangs omgeturnd tot kluswoningen.

Taapken is al jaren bezig met het uit 1898 stammende gebouw. Eind 2019 kon hij het met zijn bedrijf New Industry eindelijk overnemen van de gemeente. Op dat moment stond de vervallen villa al dertig jaar leeg.