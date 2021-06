De supermarkten in Rotterdam-IJsselmonde, Ridderkerk, Barendrecht en Heerjansdam krijgen er een geduchte concurrent bij. Online supermarkt Picnic gaat vanaf eind deze maand ook in dit gebied met ruim 73.000 huishoudens boodschappen bezorgen. Die worden geleverd vanuit een distributiecentrum aan de Ringdijk in Ridderkerk.

Sinds 2018 kunnen bewoners van de Rotterdamse wijken Delfshaven, Overschie, Noord, Hillegersberg, Schiebroek, Kralingen-Crooswijk en Prins Alexander al terecht bij Picnic. De elektrische wagentjes van het bedrijf rijden eveneens al in onder meer Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Lansingerland.

Dat de websuper verder uitbreidt in het gebied aan de Nieuwe Maas, is volgens medeoprichter Michiel Muller een logische stap. "Eén op de drie huishoudens in Ridderkerk en IJsselmonde heeft kinderen en in Barendrecht is dat zelfs bijna de helft. Daarmee is deze regio een typisch Picnic-gebied."

Inwoners van Ridderkerk, Barendrecht, Heerjansdam en IJsselmonde kunnen zich vanaf nu met de Picnic-app op hun mobiele telefoon registreren. Wie dat doet, komt op een wachtlijst, waaruit nieuwe klanten gefaseerd worden toegelaten. "Hoe eerder mensen de app downloaden en zich inschrijven, hoe eerder ze aan de beurt zijn", aldus Muller.

De websuper gaat in de nieuwe regio begin juli voor het eerst de weg op met vijf elektrische bezorgwagentjes en vijftien bezorgers. De capaciteit wordt volgens het bedrijf geleidelijk opgevoerd. De boodschappen worden vanuit de hub aan de Ringdijk 366 in Ridderkerk geleverd.

Picnic, dat in 2015 begon, stelt een bijdrage te leveren aan het beëindigen van de voedselverspilling. Het bedrijf koopt alleen de levensmiddelen in die ook daadwerkelijk door klanten zijn besteld, zodat niets verloren gaat.