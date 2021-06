De Botlektunnel in de A15 richting Ridderkerk is maandagmiddag enige tijd dicht geweest vanwege een vrachtwagen die in brand was gevlogen. Het voertuig staat net voorbij de tunnel en is geblust door de brandweer. Eén rijstrook is inmiddels weer open.

De hulpdiensten kregen rond 13.00 uur melding van een brand op de A15. Volgens een ooggetuige kon de vrachtwagenchauffeur net op tijd zijn trailer afkoppelen. De brand zorgde voor dikke zwarte rookpluimen op de weg.

Volgens Rijkswaterstaat was de brandweer snel ter plaatse, waardoor het vuur snel onder controle was. Naar verwachting duurt het nog tot 17.00 uur voordat de weg wordt vrijgegeven.