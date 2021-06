Een motoragent is zondagavond in Rotterdam ontsnapt aan een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de agent belaagd door de bestuurder van een quad. De achttienjarige bestuurder is na een achtervolging aangehouden. Hem wordt poging tot mishandeling en doodslag ten laste gelegd.

Het rijbewijs van de quadrijder is ingevorderd. Ook de bijrijder, een twintigjarige stadgenoot, werd aangehouden, omdat hij zich niet kon identificeren.

De agent zag rond 19.40 uur een scooterrijder op de Goudse Rijweg een wheelie maken. Hij ging naast hem rijden en maande hem te stoppen. De quadrijder probeerde de agent daarbij te hinderen door met zijn quad tussen de twee voertuigen te gaan rijden.

De agent moest hard remmen om een ongeluk te voorkomen. Even later herhaalde de quadrijder dezelfde stunt. "Door de rijervaring en het reactievermogen van de agent is hij er zonder kleerscheuren vanaf gekomen", aldus de politie.

De agent ging vervolgens achter de quadrijder aan en slaagde erin die na een achtervolging op de Oudedijk te laten stoppen. Daar werden de bestuurder en de bijrijder aangehouden.