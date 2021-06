De Erasmusbrug in Rotterdam kleurde donderdagavond rood-wit-blauw voor alle geslaagde Rotterdammers. Een felicitatie van de stad aan de leerlingen, die het in dit "roerige schooljaar" extra zwaar hadden.

Wethouder Said Kasmi (Onderwijs) is trots op alle geslaagde Rotterdammers. "Het was een roerig schooljaar, dat hoe dan ook anders verliep dan we gewend zijn. Een geweldige prestatie om dan je diploma te halen", zegt hij.

Ook riep hij inwoners van de stad op de vlag uit te hangen voor de geslaagde Rotterdammers.