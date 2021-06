A&G Thuiszorgbureau in Capelle aan den IJssel is failliet verklaard. Eerder kreeg het thuiszorgbureau een flinke tik op de vingers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en moest het orde op zaken stellen onder dreiging van een dwangsom.

Tijdens de afronding van het traject werd A&G failliet verklaard, meldt de inspectie. Het bureau had inmiddels wel alle verbeteringen doorgevoerd. De zorgorganisatie bood met name zorg aan mensen met een Spaanstalige achtergrond in en rondom Rotterdam.

Eerder in december stelde de inspectie vast dat de zorg "ernstig tekortschiet op het gebied van kwaliteit en veiligheid". Daarnaast kampte het bureau met financiële problemen. A&G mocht geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Een paar maanden later werd geconstateerd dat de organisatie zich niet voldoende had verbeterd. Omdat het zorgbureau daarna wel alle verbeteringen had doorgevoerd, is de opgelegde last onder dwangsom ingetrokken.

Cliënten en medewerkers naar ander zorgbureau

Curator Jelle Smael meldt dat onderzocht wordt of de cliënten - volgens hem rond de tien - overgedragen kunnen worden aan een ander zorgbureau. Dat geldt ook voor de zeventien medewerkers.

De reden van het faillissement is volgens Smael onder meer dat A&G cliënten die risicovolle handelingen nodig hebben, moest overdragen en geen nieuwe cliënten mocht aannemen. "Daardoor liep de omzet terug."

De inspectie volgt de overdracht. Ook de gemeente laat weten ondersteuning te bieden bij het vinden van een passende zorgaanbieder.